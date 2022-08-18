Глава СК заинтересовался делом мальчика с Алтая, отец которого привязал ему гирю к ноге

20:08
Фото: altai-krai.sledcom.ru
Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил предоставить ему доклад о ходе уголовного дела о применении домашнего насилия отцом в отношении малолетнего сына в Алтайском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Известно, что 36-летний мужчина привязал гирю весом 20 килограммов к ноге 11-летнего сына. В правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка. Мальчика передали в специализированное учреждение.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем").
В СК уточнили, что следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего, а также установить другие факты противоправных деяний со стороны отца ребенка.
"Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края начала проверку по факту насилия над 11-летним ребенком. В ведомстве добавили, отец также избивал мальчика. Действие с гирей отец применял к ребенку в воспитательных целях.
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