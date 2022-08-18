Глава СК заинтересовался делом мальчика с Алтая, отец которого привязал ему гирю к ноге

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил предоставить ему доклад о ходе уголовного дела о применении домашнего насилия отцом в отношении малолетнего сына в Алтайском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Известно, что 36-летний мужчина привязал гирю весом 20 килограммов к ноге 11-летнего сына. В правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка. Мальчика передали в специализированное учреждение.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем").

В СК уточнили, что следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего, а также установить другие факты противоправных деяний со стороны отца ребенка.

"Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края начала проверку по факту насилия над 11-летним ребенком. В ведомстве добавили, отец также избивал мальчика. Действие с гирей отец применял к ребенку в воспитательных целях.