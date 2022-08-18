Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

20:08

Глава СК заинтересовался делом мальчика с Алтая, отец которого привязал ему гирю к ноге

происшествиярегионы

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил предоставить ему доклад о ходе уголовного дела о применении домашнего насилия отцом в отношении малолетнего сына в Алтайском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Известно, что 36-летний мужчина привязал гирю весом 20 килограммов к ноге 11-летнего сына. В правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка. Мальчика передали в специализированное учреждение.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем").

В СК уточнили, что следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего, а также установить другие факты противоправных деяний со стороны отца ребенка.

"Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края начала проверку по факту насилия над 11-летним ребенком. В ведомстве добавили, отец также избивал мальчика. Действие с гирей отец применял к ребенку в воспитательных целях.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать