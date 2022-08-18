Прокуратура проводит проверку семьи на Алтае, где ребенка сажали на цепь

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Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту насилия над 11-летним ребенком, которого отец пристегивал на цепь к гире, сообщает ТАСС.

Информация о том, что житель Барнаула сажал сына на цепь в воспитательных целях, появилась в СМИ. Также ребенка часто морили голодом. Отмечалось, что освободил ребенка от цепи его брат, а бабушка вызвала участкового уполномоченного полиции.

В прокуратуре подтвердили эту информацию. Также, по данным ведомства, отец избивал мальчика. Ребенка изъяли из семьи, сейчас он находится в социальном учреждении.

На прошлой неделе сообщалось, что жительница Нефтеюганска истязала своего сына, привязывая его цепью. Выяснилось, что 32-летняя женщина мучила своего ребенка с февраля по май 2022 года.

Против женщины возбудилиуголовное дело о незаконном лишении свободы человека, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, которое после отправили в суд. Обвиняемую заключили под стражу.