Жительница Югры 4 месяца истязала своего сына, привязывая цепью

18:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жительница Нефтеюганска истязала своего сына, привязывая его цепью. Об этом прокуратура Югры сообщила на своем официальном сайте.
Выяснилось, что 32-летняя женщина мучила своего ребенка с февраля по май 2022 года.
"Обвиняемая, испытывая раздражение от непослушания ребенка, на почве личных неприязненных отношений, осознавая, что ее сын находится в беспомощном состоянии ввиду возраста, обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене", – говорится в сообщении прокуратуры.
Против женщины возбудили и отправили в суд уголовное дело о незаконном лишении свободы человека, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем. Суд принял решение заключить обвиняемую под стражу.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы поселка Красный Октябрь Волгоградской области, истязавшей свою 8-летнюю падчерицу.
По данным следствия, 40-летняя женщина с мая по июнь регулярно избивала ребенка. Кроме того, в мае она поставила девочке на голову горячий утюг, а после этого избивала падчерицу до тех пор, пока та не потеряла сознание.
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