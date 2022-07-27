Обвиняемый в изнасиловании дочери сбежал из зала суда в Гатчине – СМИ

27 июля, 19:15
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Многодетный отец, которого обвиняют в сексуальном насилии над дочерью в течение нескольких лет, сбежал из здания суда в Гатчине в день заседания по его делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, Андрей Бовт попросился в туалет, а после пропал. При этом его охраняли двое санитаров.
Правоохранители получили ориентировки на поиск беглеца, в настоящее время изучаются записи камер видеонаблюдения.
По данным следствия, с января 2012 по сентябрь 2019 года мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию малолетнюю дочь 2006 года рождения в частном доме. Кроме того, в декабре 2019 года он незаконно приобрел и хранил несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. Бовт также занимался изготовлением собственного оружия.
Вместе с тем у шестерых несовершеннолетних детей не было свидетельств о рождении или регистрации, они не посещали общеобразовательные учреждения и не получали медицинскую помощь.
Полицейским стало известно о фактах изнасилования в многодетной семье от подруги матери пострадавшей. При этом сама женщина, по данным агентства, знала о насилии со стороны сожителя, но молчала из-за опасений за свое здоровье и остальных детей.
В декабре 2019 года из частного дома в Гатчинском районе были изъяты автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. Бовта задержали по подозрению в сексуальном насилии над малолетней дочерью и незаконном хранении оружия. Из семьи изъяли восьмерых детей в возрасте от 7 до 17 лет, несколько из них были госпитализированы.
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