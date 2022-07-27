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Происшествия

15:33

Суд перенес заседание по делу об убийстве тюменской школьницы на 28 июля

судыпроисшествия

Фото: ТАСС/Денис Моргунов

Тюменский областной суд перенес заседание по делу об убийстве восьмилетней девочки на 28 июля, поскольку судье требуется время, чтобы ознакомиться с вердиктом присяжных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее в Сети появились слухи о том, что присяжные якобы оправдали Виталия Бережного, обвиняемого по данному делу. В суде характер вердикта комментировать не стали.

"По делу в отношении Виталия Бережного объявлен перерыв. Вердикт присяжных заседателей в судебном заседании не оглашался. О нем мы сообщим незамедлительно", – отметили в пресс-службе.

В настоящее время судья Наталья Жукова изучает вердикт.

Тело восьмилетней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась, обнаружили в районе Лесобаза в Тюмени 19 августа. Спустя примерно неделю по подозрению в убийстве ребенка был задержан 40-летний Виталий Бережной.

ДНК задержанного совпало с образцами, обнаруженными на теле. На допросе мужчина признался, что, будучи пьяным, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, после чего изнасиловал и задушил.

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