Жителя Подмосковья задержали по подозрению в похищении, изнасиловании и убийстве жены

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Жителя городского округа Волоколамск задержали по подозрению в похищении, изнасиловании и убийстве супруги. Об этом со ссылкой старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольгу Врадий сообщает Агентство "Москва".

"Следователем следственного отдела по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве супруги (пункт "з" часть 2 статьи 126 УК РФ, часть 1 статьи 131 УК РФ, пункт "к" части 2 статьи 105 УК РФ)", – рассказала Врадий.

По данным следствия, 27 января 2022 года подозреваемый, находившийся с супругой на стадии бракоразводного процесса, дождался, когда женщина выйдет с работы, и поехал за ней на машине. Поравнявшись во время движения автомобилей, он попросил женщину остановиться.

После мужчина затащил супругу в свою машину и привез в хозяйственное помещение в Волоколамске. Там он связал руки потерпевшей скотчем и изнасиловал ее.

"Опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы обвиняемый задушил супругу. После совершенного преступления он скрылся с места происшествия", – добавила Врадий.

В тот же день в правоохранительные органы обратилась сестра потерпевшей, встревоженная пропажей сестры. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность мужчины к исчезновению женщины. В настоящий момент он задержан.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следствие также планирует ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования женщины в квартире в центре Москвы. По данным правоохранителей, 44-летний мужчина избил, а после изнасиловал женщину. Инцидент произошел на улице Бахрушина. Подозреваемого задержали.