Жителя Подмосковья задержали по подозрению в похищении, изнасиловании и убийстве жены

11:33
Фото: mosobl.sledcom.ru
Жителя городского округа Волоколамск задержали по подозрению в похищении, изнасиловании и убийстве супруги. Об этом со ссылкой старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольгу Врадий сообщает Агентство "Москва".
"Следователем следственного отдела по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве супруги (пункт "з" часть 2 статьи 126 УК РФ, часть 1 статьи 131 УК РФ, пункт "к" части 2 статьи 105 УК РФ)", – рассказала Врадий.
По данным следствия, 27 января 2022 года подозреваемый, находившийся с супругой на стадии бракоразводного процесса, дождался, когда женщина выйдет с работы, и поехал за ней на машине. Поравнявшись во время движения автомобилей, он попросил женщину остановиться.
После мужчина затащил супругу в свою машину и привез в хозяйственное помещение в Волоколамске. Там он связал руки потерпевшей скотчем и изнасиловал ее.
"Опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы обвиняемый задушил супругу. После совершенного преступления он скрылся с места происшествия", – добавила Врадий.
В тот же день в правоохранительные органы обратилась сестра потерпевшей, встревоженная пропажей сестры. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность мужчины к исчезновению женщины. В настоящий момент он задержан.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следствие также планирует ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования женщины в квартире в центре Москвы. По данным правоохранителей, 44-летний мужчина избил, а после изнасиловал женщину. Инцидент произошел на улице Бахрушина. Подозреваемого задержали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: