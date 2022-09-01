Полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину в лифте в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

По данным управления, злоумышленник зашел за потерпевшей в дом на Волгоградском проспекте. В лифте он начал угрожать ей ножом, выхватил мобильный телефон и попытался скрыться, выбежав из подъезда. Женщина же побежала за ним и вернула смартфон в ходе борьбы.



"Во время потасовки он нанес ей порезы на руках, а затем скрылся. В тот же день у подъезда дома на улице Федора Полетаева мужчина похитил велосипед стоимостью 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 45-летний москвич. Его задержали на улице 1-й Новокузьминской. Правоохранители также установили причастность задержанного к краже мобильного телефона стоимостью 6 000 рублей. Устройство он похитил у мужчины, который находился на улице в бессознательном состоянии. Украденный телефон он сбыл, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Разбой", "Кража"). Подозреваемого арестовали.

Ранее правоохранители задержали мужчину по подозрению в покушении на изнасилование женщины на северо-западе столицы. Подозреваемый, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Свободы, напал на ранее незнакомую женщину 1976 года рождения, применил физическую силу, после чего попытался изнасиловать. Происшествие случилось 26 августа.

