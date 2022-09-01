Продавец мороженого напала на ребенка с аутизмом в Нижнем Новгороде – СМИ

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Продавец мороженого напала на 11-летнего мальчика с аутизмом в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, женщина схватила ребенка за шею и кричала, что он "ненормальный". Когда мама мальчика сообщила, что у него аутизм, однако он спокойный и мирный, то продавец заявила, что ребенок якобы "распугал" других детей.

Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, мама ребенка написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили и опросили участников и свидетелей инцидента. Мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит степень тяжести причиненного ему вреда.

Ранее сообщалось, что следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как в одном из супермаркетов города ребенка заперли в холодильнике из-за того, что он попросил убрать с прилавков просроченные продукты.

При этом продавцы позднее рассказали, что приятели запертого в холодильной камере школьника заливали просроченную продукцию шипучей жидкостью. Сотрудники магазина заявили, что дети не имели права портить продукцию и хамить кассирам.