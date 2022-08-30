Юрист рассказал, что грозит запершему ребенка в холодильнике новосибирцу

В Новосибирске сотрудник магазина запер ребенка в холодильнике. По версии следствия, все случилось из-за того, что мальчик попросил убрать с прилавков просрочку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности, а также выясняем, что грозит сотруднику магазина.
"Было холодно и не было света"
Инцидент в Новосибирске произошел 23 августа в продуктовом магазине по улице Селезнева, рассказали в региональном главке СК. Один из сотрудников торговой точки закрыл 9-летнего мальчика в холодильном складском помещении. В ведомстве уточнили, что это случилось после просьбы ребенка убрать просрочку с прилавков.
Отец ребенка рассказал, что скандал произошел в магазине, в котором семья часто бывает. С его слов, мальчик вместе с друзьями отправился туда, чтобы собрать просрочку и попросить администратора убрать некачественную продукцию.
"Это была их детская инициатива, никто их к этому не подталкивал. Ребенок у меня принципиальный правдолюб, поэтому решил так поступить. Они не хотели красть продукты, просто собрали тележку еды и предъявили сотруднице магазина", – подчеркнул мужчина.
Сам мальчик рассказывает, что женщина, отругав детей, выпроводила их из магазина, а тележку забрала. Ситуация обострилась, когда ребенок через несколько минут снова вернулся в магазин и процитировал статью из телефона, в которой говорилось о правах граждан требовать, чтобы просрочку изъяли из продажи. Отец мальчика утверждает, что женщина кому-то позвонила и вскоре к разборкам подключился некий мужчина.
Глава семьи добавил, что ребенок начал звонить в полицию. "Мужчина, услышав это, открыл холодильник, за шкирку взял его и вышвырнул через черный ход. Его там дожидались друзья", – уточнил он.
Со слов отца, дети испугались и убежали, не дожидаясь прибытия полиции. Дома мальчик пожаловался на произошедшее бабушке, а она все передала главе семейства. Тот взял сына и отправился в магазин, попутно снова вызвав полицейских. Они приняли у мужчины заявление. Вместе с тем в региональном управлении МВД сообщили, что правоохранители приехали на вызов директора магазина. Последний утверждал, что дети якобы пытались украсть неоплаченные товары.
Кого накажут?
Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, рассказал Москве 24 юрист Константин Кудряшов. В данном случае абсолютно неважно, действительно мальчик боролся с просроченной продукцией на прилавках магазина или пытался украсть товары, уточнил специалист.
Даже если версия о краже подтвердится, это не снимет ответственность с сотрудника магазина, считает эксперт. Сейчас, скорее всего, проведут очную ставку между работниками точки и мальчиком в присутствии родителей, говорит юрист.
"От ребенка потребуют однозначный ответ, закрывали его в холодильнике или нет, ограничивали ли его свободу. Даже если мальчик скажет, что закрывали, следователь самостоятельно либо по ходатайству защиты назначит психологическую экспертизу, которая покажет, насколько этот 9-летний ребенок склонен фантазировать и не сочинил ли он историю с холодильником", – подчеркнул Кудряшов.
Вместе с тем велика вероятность, что дело удастся урегулировать до суда, говорит юрист. По его мнению, ситуация выглядит несколько преувеличенной.
Кроме того, согласно закону "О защите прав потребителей", ребенок действительно имел полное право потребовать убрать просроченную продукцию, отмечает эксперт. Если факт торговли просрочкой подтвердится, то директору точки грозит штраф до 10 тысяч рублей, а магазину как юридическому лицу – штраф до 30 тысяч рублей, заключил юрист.