Юрист рассказал, что грозит запершему ребенка в холодильнике новосибирцу

В Новосибирске сотрудник магазина запер ребенка в холодильнике. По версии следствия, все случилось из-за того, что мальчик попросил убрать с прилавков просрочку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности, а также выясняем, что грозит сотруднику магазина.



"Было холодно и не было света"

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Инцидент в Новосибирске произошел 23 августа в продуктовом магазине по улице Селезнева, рассказали в региональном главке СК. Один из сотрудников торговой точки закрыл 9-летнего мальчика в холодильном складском помещении. В ведомстве уточнили, что это случилось после просьбы ребенка убрать просрочку с прилавков.





пресс-служба следственного управления СКР по Новосибирской области По поручению председателя СК России А. И. Бастрыкина следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего.

Отец ребенка рассказал, что скандал произошел в магазине, в котором семья часто бывает. С его слов, мальчик вместе с друзьями отправился туда, чтобы собрать просрочку и попросить администратора убрать некачественную продукцию.

"Это была их детская инициатива, никто их к этому не подталкивал. Ребенок у меня принципиальный правдолюб, поэтому решил так поступить. Они не хотели красть продукты, просто собрали тележку еды и предъявили сотруднице магазина", – подчеркнул мужчина.

Сам мальчик рассказывает, что женщина, отругав детей, выпроводила их из магазина, а тележку забрала. Ситуация обострилась, когда ребенок через несколько минут снова вернулся в магазин и процитировал статью из телефона, в которой говорилось о правах граждан требовать, чтобы просрочку изъяли из продажи. Отец мальчика утверждает, что женщина кому-то позвонила и вскоре к разборкам подключился некий мужчина.





отец ребенка Он схватил моего сына за руку и затащил в подсобку. Подтащил к холодильнику. Выкинул оттуда коробки какие-то, засунул ребенка и закрыл. Там было холодно и не было света, со слов сына.

Глава семьи добавил, что ребенок начал звонить в полицию. "Мужчина, услышав это, открыл холодильник, за шкирку взял его и вышвырнул через черный ход. Его там дожидались друзья", – уточнил он.

Со слов отца, дети испугались и убежали, не дожидаясь прибытия полиции. Дома мальчик пожаловался на произошедшее бабушке, а она все передала главе семейства. Тот взял сына и отправился в магазин, попутно снова вызвав полицейских. Они приняли у мужчины заявление. Вместе с тем в региональном управлении МВД сообщили, что правоохранители приехали на вызов директора магазина. Последний утверждал, что дети якобы пытались украсть неоплаченные товары.



Кого накажут?

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, рассказал Москве 24 юрист Константин Кудряшов. В данном случае абсолютно неважно, действительно мальчик боролся с просроченной продукцией на прилавках магазина или пытался украсть товары, уточнил специалист.





Константин Кудряшов юрист Даже если бы мальчик воровал, сотрудники магазина не имели права заниматься удержанием. В случае кражи они могли спокойно дождаться полиции, не пугая ребенка и тем более не закрывая его в холодильнике, хотя это надо еще доказать. Достаточно было сделать ему внушение, полагаю, 9-летний мальчик дождался бы правоохранителей.

Даже если версия о краже подтвердится, это не снимет ответственность с сотрудника магазина, считает эксперт. Сейчас, скорее всего, проведут очную ставку между работниками точки и мальчиком в присутствии родителей, говорит юрист.

"От ребенка потребуют однозначный ответ, закрывали его в холодильнике или нет, ограничивали ли его свободу. Даже если мальчик скажет, что закрывали, следователь самостоятельно либо по ходатайству защиты назначит психологическую экспертизу, которая покажет, насколько этот 9-летний ребенок склонен фантазировать и не сочинил ли он историю с холодильником", – подчеркнул Кудряшов.

Вместе с тем велика вероятность, что дело удастся урегулировать до суда, говорит юрист. По его мнению, ситуация выглядит несколько преувеличенной.





Константин Кудряшов юрист Полагаю, если бы не внимание СМИ, до уголовного дела могло бы и не дойти. Теперь же, скорее всего, от имени магазина принесут извинения потерпевшему, не исключено, что родителям выплатят компенсацию. Если родители попросят строго не наказывать сотрудника, то суд будет вправе прекратить уголовное дело по примирению сторон, потому что данная уголовная статья – средней тяжести.

Кроме того, согласно закону "О защите прав потребителей", ребенок действительно имел полное право потребовать убрать просроченную продукцию, отмечает эксперт. Если факт торговли просрочкой подтвердится, то директору точки грозит штраф до 10 тысяч рублей, а магазину как юридическому лицу – штраф до 30 тысяч рублей, заключил юрист.

