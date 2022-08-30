Продавцы рассказали про приятелей запертого в холодильнике мальчика в Новосибирске

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Товарищи запертого в холодильной камере супермаркета в Новосибирске школьника заливали просроченную продукцию шипучей жидкостью, рассказала продавец соседнего магазина, где произошел инцидент.

"Продавцы говорят, что неделю назад дети ходили и заливали просроченные сыры шипучей жидкостью, возможно перекисью. Может, с учетом этого администратор решил напугать ребенка", – сообщила она в беседе с "Комсомольской правдой".

По словам женщины, дети не имели права портить продукцию и хамить кассирам. Она подчеркнула, что для изъятия просрочки необходимо позвонить в Роспотребнадзор и дождаться проверки.

Инцидент произошел 29 августа. В ведомстве также сообщили, что по уголовному делу проводится необходимый комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отец пострадавшего мальчика ранее рассказал, что ребенок вместе с друзьями пошел в магазин, чтобы собрать просроченную продукцию и попросить администратора убрать ее с полок. Дети, по его словам, собрали тележку еды и предъявили сотруднице магазина. После этого она выгнала их.

Через несколько минут мальчик вернулся в магазин и показал женщине статью на телефоне, в которой говорилось о праве людей требовать убрать просроченную продукцию с полок. Тогда сотрудница магазина позвонила кому-то и пришел мужчина. Тот, отметил отец несовершеннолетнего, схватил ребенка за руку и подтащил к холодильнику в подсобке.