Полиция задержала мужчину, который угрожал выбросить ребенка с 13-го этажа

Полиция задержала мужчину, который угрожал выбросить годовалого ребенка с 13-го этажа. Против него возбуждено уголовное дело.

Неадекватный мужчина с ножом в руках несколько раз выносил малышку на балкон и вывешивал через перила. Соседи вызвали спасателей и полицию. Закончилось все хорошо. Один из офицеров перелез через соседний балкон и обезвредил мужчину. Другой вместе с сотрудниками МЧС взломал дверь квартиры, вошел внутрь и принял ребенка на руки.

Девочка не пострадала, теперь она с матерью в безопасности. Как сообщили в МВД, полицейских ждут награды. Такое решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

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