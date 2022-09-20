"Рейд 112": два человека пострадали в ДТП с "Газелью" на МКАД

На 98 километре МКАД столкнулись "Газель" и ВАЗ 2109. В результате столкновения грузовик опрокинулся на бок, легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Пострадали два человека.

На Планерной улице в Москве произошел пожар. Там загорелся гаражный кооператив, расположенный. В результате огонь уничтожил несколько гаражей, пострадал один человек.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

