Видеорегистратор заснял момент смертельного ДТП с Пускепалисом

В Сети появились кадры с видеорегистратора, на которых запечатлен момент смертельной автокатастрофы с актером и режиссером Сергеем Пускепалисом.

На записи видно, как автомобиль Ford Transit, в котором находился Пускепалис, вылетает на встречную полосу и совершает касательное столкновение с грузовиком Scania, с лобового стекла которого и велась съемка.

Утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры" произошло ДТП. В результате погибли два человека, в том числе Сергей Пускепалис, еще один человек пострадал. Как позже рассказал ректора ГИТИСа Григорий Заславский, актер перегонял автомобиль в Донецк в качестве помощи его жителям.

По данным СК, авария произошла из-за выезда машины режиссера на встречную полосу, после чего произошло столкновение сначала с одной фурой, затем со второй.

