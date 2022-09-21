В СК заявили, что автомобиль Пускепалиса выехал на встречную полосу

Фото: телеграм-канал "112"

Авария, в которой погиб худрук Волковского театра и актер Сергей Пускепалис, произошла из-за выезда машины режиссера на встречную полосу, после чего произошло столкновение сначала с одной фурой, затем со второй, сообщается на сайте СУ СК по Ярославской области.

"При движении в сторону города Москвы 56-летний водитель (машины Пускепалиса. – Прим. ред.) выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania R400 с полуприцепом <...> От удара автомобиль <…> отбросило в двигавшийся во встречном направлении автомобиль DAF с полуприцепом", – говорится в сообщении.

В результате аварии погибли Сергей Пускепалис и водитель его автомобиля. Находившегося за рулем второй фуры мужчину госпитализировали.

Утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры" произошло ДТП. В результате погибли два человека, в том числе Сергей Пускепалис, еще один человек пострадал. Как позже рассказал ректора ГИТИСа Григорий Заславский, актер перегонял автомобиль в Донецк в качестве помощи его жителям.

Сергей Пускепалис в 1985 году окончил Саратовское театральное училище, в 2001 году – РАТИ. После выпуска в качестве режиссера ставил спектакли в московских театрах "Мастерская Петра Фоменко" и Театре-студии под руководством Олега Табакова, затем – в омском "Пятом театре".

В 1999 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".

В 2009–2011 годах являлся главным режиссером Ярославского академического драматического театра имени Федора Волкова, а с 2019 года стал его художественным руководителем.

