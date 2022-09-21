Дипломаты выяснят судьбу граждан РФ, находившихся в упавшем в Турции вертолете

Посольство России в Турции выяснит судьбу россиян, которые находились в пожарном вертолете, потерпевшем крушение в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

В посольстве пообещали информировать по мере поступления информации.

Принадлежащий России пожарный вертолет потерпел крушение в Турции. По предварительным данным, вертолет вылетел в Мармарис для тушения пожара, но упал в Денизли. Позже в администрации провинции сообщили, что инцидент произошел в 16:10 в районе Чардак.

В МВД Турции затем рассказали, что в вертолете находились семь членов экипажа. Среди них были два россиянина и пять турок. В результате погибли два человека, пять получили ранения.