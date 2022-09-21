В потерпевшем крушение в Турции вертолете находились двое россиян. Число погибших возросло до двух, сообщило МВД страны.

"В вертолете, в котором находились семь членов экипажа: два россиянина и пять турок, погибли два человека, пять получили ранения", – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что принадлежащий России пожарный вертолет потерпел крушение в Турции. По предварительным данным, вертолет вылетел в Мармарис для тушения пожара, но потерпел крушение в Денизли.

В администрации провинции Денизли уточнили, что инцидент произошел в 16:10 в районе Чардак. На место происшествия были направлены поисково-спасательные команды.

