"Тайны нашей эстрады": "Летите, голуби, летите!"

Что нужно, чтобы твои песни распевал весь Советский Союз? С кого брать пример, если ничего подобного на отечественной сцене никто еще не делал? Ответы на эти вопросы искали музыканты первого официального советского ВИА – "Добры молодцы".

Почему ансамбль имел такое лихое название? На какие сделки с совестью шли музыканты, чтобы петь то, что хочется? И какие травмы получали "Молодцы", штурмуя эстрадный Олимп? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".