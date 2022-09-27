"Тайны нашей эстрады": путь к счастью Роксаны Бабаян

Роксана Бабаян – одна из самых элегантных певиц советской эстрады. Она с легкостью завоевывала первые места на престижных конкурсах и с не меньшей легкостью покоряла мужские сердца. Но ее рецепт успеха подойдет не каждому.

Как один конкурс разделил жизнь певицы на до и после? Почему Роксану Бабаян не приняли в консерваторию? И что может получиться, когда в твою жизнь вторгается загадочный Джезказган?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".