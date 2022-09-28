"Ночная смена": трейлер пятого фильма об Астериксе и Обеликсе

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Ведущие обменялись мнением о трейлере пятого фильма об Астериксе и Обеликсе. В нем появились Венсан Кассель, Марион Котийяр и Златан Ибрагимович. Что сделало эту франшизу одной из самых успешных в истории? И кто не смог пройти кастинг в проект?

В программе также обсудили историю с зондом NASA, моду на вьетнамки со стразами и новую модель Лего, посвященную "Звездным войнам". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.