ЛГБТ-герои появятся в ремейке "Волшебника страны Оз"

Фото: ТАСС/AP/Invision/Richard Shotwel
В предстоящем ремейке "Волшебника из страны Оз" будут задействованы герои из ЛГБТ-комьюнити. Об этом сообщил режиссер и сценарист картины Кенья Беррис в интервью с изданием Variety.
По его словам, книга американского писателя Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз" является отражением тогдашнего времени, когда на США обрушилась Великая депрессия (экономический кризис, начавшийся в 1929 году с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. – Прим. ред.) и серии бурь "Пыльный котел", происходивших в Америке и Канаде между 1930 и 1936 годами. Режиссер утверждает, что теперь он решил показать современный мир в новой адаптации.
"Мы добавим различных персонажей из ЛГБТК+-комьюнити, а также культурных и социально-экономических сообществ, и расскажем историю, показывающую нашу действительность. Считаю, что сейчас самое подходящее время для этого", – заключил Беррис.
Сценарист поделился, что переживает из-за известности первоисточника. Беррис надеется, что фильм станет таким же значимым в мире, как и оригинал.
Ранее продюсер американского мультипликационного сериала "Симпсоны" Эл Джин рассказал, что Лиза – одна из главных героинь проекта – может состоять в ЛГБТ-комьюнити. В одном из эпизодов запечатлели момент, где она держится за руки с двумя женщинами на диване. Из-за этих кадров фанаты сериала предположили, что Лиза может состоять в полиаморных лесбийских отношениях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: