ЛГБТ-герои появятся в ремейке "Волшебника страны Оз"

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В предстоящем ремейке "Волшебника из страны Оз" будут задействованы герои из ЛГБТ-комьюнити. Об этом сообщил режиссер и сценарист картины Кенья Беррис в интервью с изданием Variety.

По его словам, книга американского писателя Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз" является отражением тогдашнего времени, когда на США обрушилась Великая депрессия (экономический кризис, начавшийся в 1929 году с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. – Прим. ред.) и серии бурь "Пыльный котел", происходивших в Америке и Канаде между 1930 и 1936 годами. Режиссер утверждает, что теперь он решил показать современный мир в новой адаптации.

"Мы добавим различных персонажей из ЛГБТК+-комьюнити, а также культурных и социально-экономических сообществ, и расскажем историю, показывающую нашу действительность. Считаю, что сейчас самое подходящее время для этого", – заключил Беррис.

Сценарист поделился, что переживает из-за известности первоисточника. Беррис надеется, что фильм станет таким же значимым в мире, как и оригинал.

Ранее продюсер американского мультипликационного сериала "Симпсоны" Эл Джин рассказал, что Лиза – одна из главных героинь проекта – может состоять в ЛГБТ-комьюнити. В одном из эпизодов запечатлели момент, где она держится за руки с двумя женщинами на диване. Из-за этих кадров фанаты сериала предположили, что Лиза может состоять в полиаморных лесбийских отношениях.