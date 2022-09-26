Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

17:05

ЛГБТ-герои появятся в ремейке "Волшебника страны Оз"

культуракино

Фото: ТАСС/AP/Invision/Richard Shotwel

В предстоящем ремейке "Волшебника из страны Оз" будут задействованы герои из ЛГБТ-комьюнити. Об этом сообщил режиссер и сценарист картины Кенья Беррис в интервью с изданием Variety.

По его словам, книга американского писателя Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз" является отражением тогдашнего времени, когда на США обрушилась Великая депрессия (экономический кризис, начавшийся в 1929 году с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. – Прим. ред.) и серии бурь "Пыльный котел", происходивших в Америке и Канаде между 1930 и 1936 годами. Режиссер утверждает, что теперь он решил показать современный мир в новой адаптации.

"Мы добавим различных персонажей из ЛГБТК+-комьюнити, а также культурных и социально-экономических сообществ, и расскажем историю, показывающую нашу действительность. Считаю, что сейчас самое подходящее время для этого", – заключил Беррис.

Сценарист поделился, что переживает из-за известности первоисточника. Беррис надеется, что фильм станет таким же значимым в мире, как и оригинал.

Ранее продюсер американского мультипликационного сериала "Симпсоны" Эл Джин рассказал, что Лиза – одна из главных героинь проекта – может состоять в ЛГБТ-комьюнити. В одном из эпизодов запечатлели момент, где она держится за руки с двумя женщинами на диване. Из-за этих кадров фанаты сериала предположили, что Лиза может состоять в полиаморных лесбийских отношениях.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать