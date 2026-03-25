00:53

Вучич заявил, что агрессия НАТО в Югославии привела к концу международного права

Международному праву и порядку пришел конец в день начала бомбардировок Югославии силами НАТО – 24 марта 1999 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления в городе Вранье по случаю 27-й годовщины начала агрессии Альянса против Белграда.

По его словам, это единственный правильный ответ на вопрос о том, почему сегодня нарушается международное право. Последующие конфликты, войны и прочие виды насилия являются следствием данного нарушения.

"Почему сегодня у некоторых стран захватывают территории? Опять же, ответ: из-за практики, которую вы ввели 24 марта 1999 года", – приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее постпред РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что страны НАТО готовятся к сценарию скоординированного ядерного удара по России. Он также указал, что Запад использует мнимую российскую угрозу в качестве обоснования для своей враждебной политики.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Москва ответит на "разбой и беспредел", направленный на превращение Балтийского моря и других акваторий во "внутренние воды" НАТО с использованием всех необходимых средств.

Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

