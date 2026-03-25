Международному праву и порядку пришел конец в день начала бомбардировок Югославии силами НАТО – 24 марта 1999 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления в городе Вранье по случаю 27-й годовщины начала агрессии Альянса против Белграда.

По его словам, это единственный правильный ответ на вопрос о том, почему сегодня нарушается международное право. Последующие конфликты, войны и прочие виды насилия являются следствием данного нарушения.

"Почему сегодня у некоторых стран захватывают территории? Опять же, ответ: из-за практики, которую вы ввели 24 марта 1999 года", – приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее постпред РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что страны НАТО готовятся к сценарию скоординированного ядерного удара по России. Он также указал, что Запад использует мнимую российскую угрозу в качестве обоснования для своей враждебной политики.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Москва ответит на "разбой и беспредел", направленный на превращение Балтийского моря и других акваторий во "внутренние воды" НАТО с использованием всех необходимых средств.