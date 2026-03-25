Мишустин посетит Казахстан с рабочим визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Казахстан с рабочим визитом 25–27 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В рамках правительственных переговоров с казахстанской стороной планируется обсудить вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Представители стран уделят особое внимание дальнейшему развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и прочих областях.

Мишустин также собирается принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета 26–27 марта в Шымкенте. Повестка мероприятия будет включать вопросы наращивания интеграционного взаимодействия государств – членов ЕАЭС, совершенствования таможенного администрирования и прочие вопросы. Кроме того, премьер РФ выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026.

Ранее стало известно, что представители Москвы и Астаны прорабатывают даты визита Владимира Путина в Казахстан в текущем году по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин выразил уверенность, что визит Путина в Казахстан придаст дополнительный импульс динамике развития сотрудничества двух государств.