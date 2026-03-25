Жена Зеленского обратилась к пустому креслу вместо Мелании Трамп

Фото: x.com/FLOTUS

Жена украинского президента Елена Зеленская обратилась к пустому креслу первой леди США Мелании Трамп на мероприятии коалиции Fostering the Future Together в Вашингтоне. Трансляция саммита велась в соцсетях Трамп.

В своем вступительном слове первая леди США подчеркнула важность глобального сотрудничества и заявила о своей приверженности тому, чтобы дети во всех странах мира имели возможность учиться, развиваться и процветать в быстро меняющемся цифровом мире.

Зеленская в своем выступлении отметила, что Украина присоединится к инициативе Трамп, подчеркнув, что она поднимет проблему развития и образования детей на глобальный уровень.

"Украина является вашим надежным партнером в этой области. Еще раз благодарю вас", – обратилась Зеленская к пустому креслу Мелании Трамп.

К тому моменту жена президента США уже покинула мероприятие.

Ранее Мелания Трамп отказалась встретиться с супругой украинского лидера в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке. По словам советника Трамп, Зеленская неоднократно пыталась связаться с первой леди США для организации встречи, однако никаких официальных переговоров не состоялось.