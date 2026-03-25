Сроки строительства метро в Москве не будут сдвигаться из-за экономии бюджета

Правительство Москвы не планирует менять планы по строительству метро из-за ранее анонсированного пересмотра расходов бюджета. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В начале марта Сергей Собянин сообщил, что столица оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств. Одной из мер стала оптимизация на 10% запланированных на 2026 год расходов на финансирование инвестиционной программы.

По словам Ефимова, на строительство метро идет пятая часть от всех расходов на капитальные вложения.

"Но планы по метро на ближайшие три года мы не пересматриваем. Действительно, мы провели определенную передвижку средств на последующие годы строительства, но эти деньги не изъяты из адресной инвестиционной программы, а зарезервированы", – цитирует Ефимова РИА Новости.

Он добавил, что власти будут изучать дальнейшую ситуацию с доходами бюджета и при необходимости смогут принять решение о возвращении этих средств и интенсификации строительства.

Ранее сообщалось,что перед станцией "Луганская" Бирюлевской линии метро появятся оборотные тупики протяженностью 330 метров. Они предназначены для разворота поездов, их ночного отстоя, а также для технического обслуживания подвижного состава.

При возведении станции "Луганская" такие тупики будут создаваться открытым способом. Площадь котлована превысит 7,7 тысячи квадратных метров.