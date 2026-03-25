Сроки строительства метро в Москве не будут сдвигаться из-за экономии бюджета

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство Москвы не планирует менять планы по строительству метро из-за ранее анонсированного пересмотра расходов бюджета. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В начале марта Сергей Собянин сообщил, что столица оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств. Одной из мер стала оптимизация на 10% запланированных на 2026 год расходов на финансирование инвестиционной программы.

По словам Ефимова, на строительство метро идет пятая часть от всех расходов на капитальные вложения.

"Но планы по метро на ближайшие три года мы не пересматриваем. Действительно, мы провели определенную передвижку средств на последующие годы строительства, но эти деньги не изъяты из адресной инвестиционной программы, а зарезервированы", – цитирует Ефимова РИА Новости.

Он добавил, что власти будут изучать дальнейшую ситуацию с доходами бюджета и при необходимости смогут принять решение о возвращении этих средств и интенсификации строительства.

Ранее сообщалось,что перед станцией "Луганская" Бирюлевской линии метро появятся оборотные тупики протяженностью 330 метров. Они предназначены для разворота поездов, их ночного отстоя, а также для технического обслуживания подвижного состава.

При возведении станции "Луганская" такие тупики будут создаваться открытым способом. Площадь котлована превысит 7,7 тысячи квадратных метров.

Монолитные работы на строящейся станции метро "ЗИЛ" завершены более чем наполовину

Читайте также


Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

