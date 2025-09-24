NYP: жена Трампа отказалась встретиться с супругой Зеленского

Фото: ТАСС/АР/Yuki Iwamura

Встреча жены президента США Дональда Трампа Мелании и супруги украинского лидера Владимира Зеленского Елены не состоится в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке, сообщает aif.ru со ссылкой на New York Post.

Старший советник первой американской леди Марк Бекман уточнил, что Зеленская неоднократно пыталась связаться с Трамп для организации встречи, однако никаких официальных переговоров не будет.

По его словам, супруга Трампа известна своей вежливостью. Она планирует поздороваться с Зеленской, но не намерена вести продолжительную беседу.

Ранее Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей жены. Это произошло после завершения саммита России и США на Аляске. В нем, как выяснили СМИ, супруга Трампа призвала российского лидера защищать детей в рамках украинского конфликта. По ее словам, защитив невинность этих детей, Путин "послужит всему человечеству".