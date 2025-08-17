Fox News: жена Трампа Мелания попросила Путина защитить детей

Фото: ТАСС/EPA/POOL/BONNIE CASH

Первая леди США Мелания Трамп в своем письме Владимиру Путину, которое она передала через своего супруга, лидера США Дональда Трампа, призвала российского президента защитить детей в рамках конфликта на Украине. Содержание письма удалось выяснить телеканалу Fox News.

Жена Трампа подчеркнула, что, защитив невинность этих детей, Путин "послужит самому человечеству".

"Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Настало время", – написала Мелания в своем письме.

Трамп передал Путину письмо от своей супруги после завершения саммита РФ и США, прошедшего в ночь на 16 августа в городе Анкоридж на Аляске.

По словам российского лидера, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Он также отметил, что Москва готова работать над безопасностью Украины.

Президент США подчеркнул, что сделка по Украине не заключена, однако сторонам удалось согласовать множество вопросов. Теперь договоренность по прекращению огня зависит от украинского лидера Владимира Зеленского, заключил Трамп.