Axios: Трамп заявил, что мирная сделка лучше временного прекращения огня

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп вместе с Владимиром Путиным выступает за всеобъемлющее мирное соглашение по Украине, а не временное прекращение огня. Он заявил об этом во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

"Путин заинтересован не в прекращении огня, а во всеобъемлющем урегулировании, которое положит конец войне", – написал журналист в соцсети Х.

Кроме того, Трамп считает, что быстрое заключение мирной сделки лучше, чем прекращение огня.

Ранее Равид отмечал, что разговор между американским президентом, Зеленским и лидерами стран НАТО после прошедшего на Аляске саммита оказался "непростым".

Кроме того, по мнению The Times, Трамп может сделать президента Украины козлом отпущения в случае провала американских усилий по урегулированию украинского конфликта.

Переговоры делегаций РФ и США во главе с лидерами стран прошли на Аляске. Путин заявил, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

По словам Трампа, он провел "отличные переговоры", а у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования, несмотря на то, что сделка по прекращению огня пока не достигнута.

