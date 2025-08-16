Reuters: Трамп передал письмо от своей супруги Путину во время переговоров

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании Трамп, передает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме.

Содержания письма неизвестно, однако оно касается судеб детей, якобы похищенных во время конфликта на Украине. Супруга американского президента не посещала Аляску вместе с Трампом.

По итогам второго раунда переговоров России и Украины, которые прошли 2 июня, Киев передал Москве список детей, которые оказались в трудной ситуации из-за украинского конфликта.

Помощник президента РФ Владимир Мединский уточнял, что вопрос возвращения детей семьям стал центральной темой переговоров, и обвинил Украину в корыстном привлечении внимания европейских политиков темой похищения детей.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что более 100 детей, в похищении которых обвиняли Россию, нашлись в Германии. По словам дипломата, европейские страны даже не знают количество пропавших детей на своей территории.

Переговоры делегаций РФ и США во главе с Путиным и Трампом завершились на Аляске. По словам российского лидера, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Он также отметил, что Москва готова работать над безопасностью Украины.

Президент США подчеркнул, что сделка по Украине не заключена, однако сторонам удалось согласовать множество вопросов. Теперь договоренность по прекращению огня зависит от украинского лидера Владимира Зеленского, заключил Трамп.

