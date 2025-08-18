Жительница ЛНР отправила письмо супруге Трампа

Фото: ТАСС/АР/Jacquelyn Martin

Жительница Луганской Народной Республики (ЛНР) Фаина Савенкова написала письмо супруге президента США Дональда Трампа Мелании Трамп. Текст письма она предоставила РИА Новости.

В своем письме Савенкова указала, что 11 лет живет под обстрелами ВСУ, и добавила, что для того, чтобы спасти детей Донбасса и на Украине, нужно обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром", – написала Савенкова.

Она также указала, что дети Донбасса продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали Европа и бывший президент США Джо Байден. В Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим из-за украинских обстрелов детям.

Кроме того, в 2021 году Савенкова записана к ООН видеобращение о праве детей Донбасса на мирную жизнь, после чего личные данные автора и ее родственников появились на экстремистском сайте "Миротворец". Жительнице ЛНР стали поступать угрозы и оскорбления. На сайте также находятся данные почти 400 детей, которым угрожает опасность.

"Зеленский одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого. Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!" – отметила Савенкова.

Автор добавила, что слишком долго пытается выжить под украинскими обстрелами и что мечта детей ЛНР и ДНР проста – видеть мирное небо над головой.

Ранее стало известно, что Трамп передал Путину письмо от своей супруги после завершения саммита РФ и США, прошедшего в ночь на 16 августа в городе Анкоридж на Аляске. В письме Мелания призвала российского лидера защитить детей в рамках украинского конфликта и заявила, что так Путин "послужит самому человечеству".

