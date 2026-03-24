Новости

Новости

24 марта, 20:54

Культура

Умер заслуженный артист России Виталий Псарев

Заслуженный артист России Виталий Псарев умер в возрасте 74 лет. Об этом aif.ru заявила его знакомая Наталья.

Актер ушел из жизни 23 марта. По словам Натальи, Псарев скончался от тяжелой болезни, однако точная причина смерти пока не раскрывается. Она рассказала, что в последнее время у артиста были проблемы с почками.

Псарев родился 10 сентября 1951 года в Хабаровске. В молодом возрасте он занимался вокальным исполнением и игрой на рояле. Позднее окончил дирижерско-хоровое отделение Ленинградской консерватории.

В 1975 году Псарев стал вокалистом вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары", который в то время был популярен среди молодежи. В 1980-м музыканта пригласили в Государственный концертный оркестр, а с 1982-го он начал давать сольные концерты.

Артист работал со многими знаменитыми композиторами. Среди них – Марк Фрадкин, Максим Дунаевский и Александра Пахмутова. Кроме того, он сыграл роль Д'Артаньяна в фильме-спектакле "Легенда о мушкетерах".

Звание заслуженного артиста РФ Псарев получил в 2002 году.

