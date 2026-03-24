Петербургский суд оштрафовал провайдера за отсутствие блокировки YouTube

Суд в Санкт-Петербурге привлек интернет-провайдера ООО "Тинко" к административной ответственности за то, что тот давал неограниченный доступ пользователям к видеохостингу YouTube. Об этом пишет News.ru со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

Инстанция выяснила, что на момент декабря 2025 года провайдер не обеспечил пропуск трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Оказалось, что необходимое оборудование функционировало на сетях компании, но доступ к ресурсу оставался открытым, а сессии на ТСПУ отсутствовали.

Таким образом, посчитал суд, ООО "Тинко" нарушила требования закона "О связи". Поэтому провайдера оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал компанию Google LLC суммарно еще на 11,4 миллиона рублей за неудаление информации. Административные наказания в виде штрафов в размере 3,8 миллиона рублей были назначены за каждое из 6 нарушений.

