Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два удара по предприятию АПК "Велес-агро" в Хомутовском районе Курской области. В результате 13 человек пострадали, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

По его словам, противник ударил по предприятию с помощью FPV-дрона. Погиб 55-летний водитель, еще шесть человек получили ранения.

"Но нацистам мало: в течение часа по территории "Велес-агро" был нанесен повторный удар. В результате атаки пострадали еще семь человек", – добавил Хинштейн.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона фиксирует беспрецедентное количество атак украинских беспилотников по регионам РФ. По его словам, террористические атаки ВСУ не ослабевают, а только увеличиваются.

