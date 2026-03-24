24 марта, 19:35Происшествия
13 человек пострадали при ударах ВСУ по предприятию в Курской области
Фото: 123RF.com/savmaster
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два удара по предприятию АПК "Велес-агро" в Хомутовском районе Курской области. В результате 13 человек пострадали, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
По его словам, противник ударил по предприятию с помощью FPV-дрона. Погиб 55-летний водитель, еще шесть человек получили ранения.
"Но нацистам мало: в течение часа по территории "Велес-агро" был нанесен повторный удар. В результате атаки пострадали еще семь человек", – добавил Хинштейн.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона фиксирует беспрецедентное количество атак украинских беспилотников по регионам РФ. По его словам, террористические атаки ВСУ не ослабевают, а только увеличиваются.
