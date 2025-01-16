Экс-депутат Рады Мосийчук: жена Зеленского отдыхает на курорте в Швейцарии

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Жену украинского президента Владимира Зеленского Елену заметили на одном из горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

Он опубликовал в своих соцсетях видео, на котором группа людей вместе с Зеленской после приземления в швейцарском аэропорту садится в автомобиль и уезжает.

Мосийчук отмечает, что параллельно с этим лидер Украины рассказывает в интервью зарубежным СМИ о том, как его семья тяжело переживает текущий конфликт и боевые действия.

Украинские власти опровергли информацию, опубликованную экс-депутатом, однако тот в ответ пообещал вскоре предоставить больше информации о местонахождении Зеленской, включая данные об отеле и номерах, где остановилась первая леди Украины.

В июне прошлого года Зеленская заявила, что в некоторые моменты она чувствует, что близка к психологическому истощению. По ее словам, ей необходимо сохранять самообладание ради своих детей Александры и Кирилла, а также ради украинцев. Женщина признала, что это на нее давит.

Однако уже в следующем месяце в иностранных СМИ появилась информация о том, что супруга Зеленского приобрела один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире – гиперкар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. При этом ей продемонстрировали новый автомобиль за две недели до официальной презентации.