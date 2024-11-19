STA: жена Зеленского отменила выступление в Словении по неизвестным причинам

Фото: ТАСС/AP/Tobias Schwarz

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена отменила свое выступление на факультете политических наук в университете в Любляне по неизвестным причинам. Об этом сообщает Словенское телеграфное агентство.

По данным СМИ, 19 ноября жена Зеленского ознакомилась с деятельностью университета в Любляне, связанной с помощью студентам с Украины. Кроме того, она вместе с супругом президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешем посетила Национальную университетскую библиотеку. Там неизвестный выкрикивал фразу о победе России в украинском конфликте.

Правоохранители уже определили личность злоумышленника, однако пока неизвестно о последствиях для мужчины, уточнили в СМИ.

Ранее Зеленская рассказала, что не хочет, чтобы ее муж выдвигался на второй президентский срок. Говоря о планах на будущее, она сообщила: "Мы будем должны придумать что-то новое".

Сама Зеленская до этого поделилась, что в некоторые моменты она чувствует, что близка к психологическому истощению. Как она утверждает, в последнее время ей необходимо сохранять самообладание ради своих детей Александры и Кирилла, а также ради украинцев. Женщина признала, что это на нее давит.

