10 февраля, 10:52Политика
Токаев заявил, что Казахстан откажется от суперпрезидентской модели управления
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Казахстан окончательно откажется от суперпрезидентской системы управления и перейдет к классической президентской республике с сильным парламентом. Об этом заявил лидер страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает RT.
По его словам, предлагаемые изменения в сочетании с конституционной реформой 2022 года ставят на повестку дня вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ государства.
Ранее Владимир Путин и Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Документ предполагает переход российской-казахстанских отношений на более высокий уровень, он стал важным результатом переговоров лидеров государств.
Президент России также назвал Казахстан одним из ключевых партнеров страны не только в СНГ, но и на евразийском пространстве в целом.