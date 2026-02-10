Токаев заявил, что Казахстан откажется от суперпрезидентской модели управления

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Казахстан окончательно откажется от суперпрезидентской системы управления и перейдет к классической президентской республике с сильным парламентом. Об этом заявил лидер страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает RT.

По его словам, предлагаемые изменения в сочетании с конституционной реформой 2022 года ставят на повестку дня вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ государства.

Ранее Владимир Путин и Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Документ предполагает переход российской-казахстанских отношений на более высокий уровень, он стал важным результатом переговоров лидеров государств.

Президент России также назвал Казахстан одним из ключевых партнеров страны не только в СНГ, но и на евразийском пространстве в целом.