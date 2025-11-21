Казахстан приостановил действие ДОВСЕ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ от 17 ноября размещен в системе нормативно-правовых актов республики.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году, а в законную силу он вступил в 1992-м. В 1997 году документ адаптировали. Исходя из договора, страна должна ограничить суммарный уровень вооружений и техники по пяти категориям (танки, бронемашины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен данными и проведение инспекций).

Страны, входящие в состав НАТО, не ратифицировали обновленную версию ДОВСЕ. В настоящее время они придерживаются версии документа от 1990 года, где прописаны нормы вооружений с учетом баланса между Альянсом и расформированной Организацией Варшавского договора.

В мае 2023 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. Спустя несколько дней депутаты одобрили документ. Процедура выхода России из Договора была полностью завершена 7 ноября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что договор в текущей геополитической и стратегической ситуации практически утратил жизнеспособность. Он указал на то, что в целом ситуация в мире меняется из-за возможной деградации системы безопасности в Европе.

