Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", – указано в законе.

В начале мая он был одобрен верхней палатой белорусского парламента.

В мае 2023 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. Спустя несколько дней депутаты одобрили документ. Процедура выхода России из Договора была полностью завершена 7 ноября.

В МИД РФ подчеркивали, что сейчас никакие договоренности с НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможны. Власти государств – членов Североатлантического альянса продемонстрировали свою недоговороспособность, заявляли в ведомстве.

