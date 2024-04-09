Песков назвал ДОВСЕ нежизнеспособным в нынешней ситуации

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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в текущей геополитической и стратегической ситуации практически утратил жизнеспособность. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав выход Турции из договора.

Пресс-секретарь президента РФ указал на то, что в целом ситуация в мире меняется из-за возможной деградации системы безопасности в Европе. В связи с этим Песков считает, что для улучшения обстановки необходимо вести совместный диалог для разработки новых режимов и единого мировоззрения по вопросу безопасности.

"Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует. И не по вине РФ", – подчеркнул Песков.

В мае 2023 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. Спустя несколько дней депутаты одобрили документ. Процедура выхода России из Договора была полностью завершена 7 ноября.