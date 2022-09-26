"The City": новинки российского и американского кино

13:50
Новая неделя – новое кино. Команда "The City" сделала разнообразную подборку из доброй истории, суровой мелодрамы, триллера о серийном убийце и комедийной драмы о мужской дружбе.
Фильм "Далекие близкие" подойдет для семейного просмотра. По сюжету Борис Петрович – учитель географии, огородник и скряга. Он вечно ругается не только с коллегами, но и с близкими. Но все меняется, когда сын дарит ему смартфон и заводит ему профиль в соцсетях. Там пенсионер случайно добавляет в друзья незнакомку, которая тоже фанатеет от своей дачи. Герой срочно срывает с грядки самый большой баклажан и вместе с сыном отправляется за сотню километров к возлюбленной. Режиссером "Далеких близких" стал Иван Соснин, известный своими добрыми короткометражками и успешным фильмом "Иваново счастье".
Еще один российский проект – сериал Валерия Тодоровского "Надвое" с Данилой Козловским и Александром Петровым. По сюжету два банковских клерка едут в командировку в Питер. Там оба знакомятся с девушками, и у каждого начинается новая глава в жизни. "Надвое" – это история о бесконечных ошибках, которые герои будут совершать во имя любви.
Следующая новинка – суровый криминальный байопик об одном из самых известных серийных убийц США, сериал "Монстр: История Джеффри Дамера". На счету Джеффри Дамера – 17 убийств. Однако главным в сериале будет не биография маньяка, а истории его жертв, среди которых было больше всего афроамериканцев.
Подробнее – в сюжете проекта "The City".
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