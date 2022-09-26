Презентация выставки "Нюрнбергский набат без срока давности" прошла на ВДНХ

На ВДНХ прошла презентация выставки "Нюрнбергский набат без срока давности". Она посвящена главному судебному процессу XX века, который завершился 76 лет назад. Перед международным трибуналом предстали главные нацистские преступники.

В экспозиции можно увидеть множество уникальных экспонатов, некоторые из них представлены впервые. Например, показали деньги из лагерей нацистской Германии, уникальные фото и видеоматериалы о Нюрнбергском трибунале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.