Расписание поездов МЦД-1, МЦД-2 и четырех направлений МЖД изменится с 23 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание поездов поменяется на Киевском, Рижском, Савеловском и Горьковском направлениях МЖД, а также первом и втором маршрутах МЦД с 23 по 25 сентября в связи с работами по улучшению транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.
Уточняется, что на Киевском направлении с 22:45 23 сентября до 00:45 25 сентября специалисты переместят третий главный путь для возведения второй платформы на новой станции Поклонная, которая появится между Белорусским и Киевским направлениями и войдет в МЦД-4. Данные работы повлияют на график движения составов, следующих между Москвой и Солнечной, а также аэроэкспрессов в аэропорт Внуково.
С 01:00 24 сентября до 04:00 25 сентября на Рижском направлении переключат второй основной путь на новую ось на станции Москва – Рижская. По этой причине 24 сентября некоторые электрички Рижского направления и второго маршрута Московских центральный диаметров пройдут по короткому маршруту от и до станций Москва – Пассажирская – Курская, Площадь трех вокзалов и Стрешнево.
Ночью 24 и 25 сентября на Савеловском направлении специалисты будут производить замену стрелочного перевода на станции Марк, из-за чего изменится график движения поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.
Некоторые составы, идущие между Москвой, Лобней, Дмитровом, Икшей, Одинцово и аэропортом Шереметьево, уберут из графика. А на Горьковском направлении 25 сентября утром одна электричка из Москвы вместо Балашихи проследует до Железнодорожной и обратно. Кроме того, два поезда отменят на участке Карачарово – Балашиха.
Ранее сообщалось, что расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, изменится с 24 октября по 14 ноября в связи с проведением ремонтных дорог на некоторых участках Октябрьской железной дороги.
Отмечалось, что 30 октября будут отменены поезда № 768 и № 770 Москва – Санкт-Петербург, а также поезда № 759 и № 761 Санкт-Петербург – Москва. Помимо этого, у некоторых составов, курсирующих с 24 октября по 14 ноября, изменится график движения.
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