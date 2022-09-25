Дептранс предупредил о задержке трамваев №14 и 39 на улице Вавилова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи №14 и 39 задерживаются на улице Вавилова по техническим причинам. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"На улице Вавилова (в районе остановки "Дарвиновский музей") по техническим причинам задерживаются трамваи №14 и 39", – говорится в публикации.

Москвичей предупредили, что маршруты временно изменены. Жителей столицы попросили следить за объявлениями.

Ранее стало известно, что расписание поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится с 26 сентября до 1 октября в связи с обновлением инфраструктуры на участке Подольск – Гривно.

Уточняется, что работы будут проводить по ночам, когда количество пассажиров минимально. Пассажиров попросили планировать поездки заранее.

Изменения в расписании можно посмотреть на сайте перевозчика.