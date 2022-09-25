Расписание поездов на МЦД-2 изменится с 26 сентября до 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится с 26 сентября до 1 октября в связи с обновлением инфраструктуры на участке Подольск – Гривно. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"С 22:00 26 сентября по 05:30 1 октября изменится расписание на Курском и Рижском направлениях. Время работы сократят по направлению на Москву и из Москвы. Интервалы движения поездов увеличат. Кроме того, часть поездов отменят, а для некоторых изменится расписание", – говорится в сообщении.
Уточняется, что работы будут проводить по ночам, когда количество пассажиров минимально. Пассажиров попросили планировать поездки заранее.
Изменения в расписании можно посмотреть на сайте перевозчика.
Также расписание на МЦД-2 изменится с 01:00 24 сентября до 04:00 25 сентября. Поезда не будут ходить от Рижского вокзала и до него. Электрички будут отправляться к станции Площадь Трех Вокзалов и Курскому вокзалу.
Ранее сообщалось, что с 26 сентября по 10 октября на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произойдут изменения в графике движения поездов. Это необходимо для модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках строительства МЦД-3 и для ремонта путей.
Пассажиров предупредили, что некоторые поезда будут сняты с маршрутов. Часть поездов будет осуществлять движение по измененному расписанию.
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