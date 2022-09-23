Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении ОДЖ с 26 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 26 сентября по 10 октября на Ленинградской направлении Октябрьской железной дороги произойдут изменения в графике движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Это необходимо для модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках строительства МЦД-3 и для ремонта путей в дальнем пригороде", – говорится в сообщении департамента.

Пассажиров предупредили, что некоторые поезда будут сняты с маршрутов. Часть поездов будет осуществлять движение по измененному расписанию. Определенные составы проследуют от и до станций Химки, Сходня и Малино.

В пиковые часы интервалы движения поездов увеличатся до 20 минут. Пассажирам порекомендовали заранее сверяться с расписанием и заблаговременно планировать поездки.

Ранее пользователям мобильного приложения Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) стал доступен виртуальный консультант, который отвечает на вопросы и регистрирует обращения.

В пресс-службе ЦППК сообщили, что пассажиры смогут получать актуальную информацию о покупке и активации билетов, действии льгот для некоторых категорий граждан, а также узнавать другие данные, связанные с поездками. Также москвичи смогут направить обращение о состоянии валидаторов, турникетов и подвижного состава, которые будут рассмотрены специалистами.

