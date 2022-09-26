В Москве открыли 6 новых выделенных полос для общественного транспорта

В Москве 26 сентября открыли шесть новых выделенных полос для общественного транспорта. Среди них – участок на Очаковском путепроводе. В этом месте люди ощутимо теряли время, простаивая в заторах в общем потоке. Но теперь автобусы без задержек едут по своему маршруту.

Где еще появились такие участки? И сколько времени теперь сэкономят пассажиры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.