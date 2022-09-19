Школа "Энергия" открылась в поселении Сосенском в ТиНАО

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Школа "Энергия" на 1 325 учеников открылась на территории жилого комплекса в поселении Сосенском в ТиНАО. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Стены учебных помещений в здании выполнены с использованием прозрачных стеклянных перегородок. В школе оборудовали лабораторно-исследовательский центр, кабинеты информатики и прототипирования. На первом этаже разместили кухню с раздаточной, буфетной и обеденной зонами, на втором этаже – двухэтажное кафе в стиле лофт.

В школе также предусмотрели и шумные зоны для общения учеников и преподавателей вне уроков и проведения массовых мероприятий. Например, в здании обустроили амфитеатр на 626 мест, который может превращаться в конференц-зал или театральную площадку.

Профессиональное оборудование, площадки для учеников разного возраста и трансформируемые трибуны установили в спортзале площадью 1 584 квадратных метра. В зале можно заниматься 30 видами спорта и проводить соревнования. На улице обустроили еще одну спортивную зону и футбольное поле.

Здание имеет изломанные контуры, благодаря чему удалось сохранить многолетние дубы.

"Быстрый рост населения и задача обеспечить московские стандарты в образовательной сфере побуждают нас наращивать объемы и темпы строительства школ в Троицком и Новомосковском административных округах. С 2012 года построили и ввели в эксплуатацию более 100 зданий образовательных организаций почти на 43 тысячи мест", – рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Ранее заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал о росте заработка образовательных онлайн-платформ города. Представитель мэрии указал на то, что сфера онлайн-обучения стала более востребованной в условиях пандемии, при этом запрос на нее сохраняется и сейчас.

Средняя стоимость услуг образовательных онлайн-сервисов Москвы за первое полугодие 2022 года выросла с 21,6 до 25,7 тысячи рублей.

