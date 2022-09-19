Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Швейную фабрику построят на северо-востоке Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский рассказал, что на эти цели город передаст застройщику в аренду земельный участок. На производстве, которое расположится в Алтуфьевском районе, будут шить форменную и гражданскую одежду. Фабрика площадью 10 тысяч квадратных метров расположится на участке 0,46 гектара.

"Инвестор планирует вложить в строительство 870 миллионов рублей. На фабрике будет создано 500 рабочих мест. Реализация проекта позволит предприятию увеличить объемы производства в два раза – до 500 тысяч единиц продукции в год", – добавил Овчинский.

Уточняется, что инвестором проекта выступит фабрика "Золотое руно", которая шьет форменную одежду для силовых структур более 25 лет.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что Москва одобрила льготу по аренде земли для возведения промышленного комплекса в Зеленограде. Столица подписала договор аренды по ставке 1 рубль в год. При этом компания возведет на территории Зеленограда комплекс, где расположатся сразу четыре объекта. Глава столичного кабмина Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что площадь комплекса составит 80 тысяч "квадратов".

