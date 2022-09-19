Специалисты завершили отделку западного вестибюля станции "Каширская" БКЛ метро

07:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба АО "Мосинжпроект"
Отделку завершили в западном вестибюле станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Каширская", сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
По его словам, пол и стены вестибюля выполнены с использованием гранита и мрамора. Также в настоящее время специалисты начали облицовывать фасад вестибюля натуральным камнем.
Помимо этого, им предстоит сделать оборудование кассового зала, в том числе турникеты и современную навигацию, в которую входят и высококонтрастные указатели, контрастные полосы, а также фактурные покрытия пола для горожан с ОВЗ.
Сообщается, что уже на 75% готово исторических панно. По итогам работ всего на стенах разместят восемь произведений — по четыре в каждом платформенном зале.
Бочкарев уточнил, что у "Каширской" имеется несколько подземных вестибюлей, расположенных по обе стороны Каширского шоссе. Так, восточный является действующим, а на западном продолжаются работы. При этом для удобства пассажиров часть из них проводится ночью.
Ранее сообщалось, что между станцией "Варшавская" и тупиками за "Каширской" Большой кольцевой линии метро закончено устройство верхнего строения пути в левом перегонном тоннеле, а также близятся к завершению работы в правом тоннеле.
Отмечалось, что обновление верхнего строения пути станций проводится одновременно с их реконструкцией, поскольку "Варшавская" и "Каширская" были построены в 1960-е годы.
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