Бочкарев: на перегоне "Варшавская" – "Каширская" БКЛ метро заканчивается укладка рельсов

10:50
Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Между станцией "Варшавская" и тупиками за "Каширской" Большой кольцевой линии метро закончено устройство верхнего строения пути в левом перегонном тоннеле, а также близятся к завершению работы в правом тоннеле. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Длина левого перегона составляет порядка 2,9 километра. На всем его протяжении полностью устроено верхнее строение пути – подрельсовое основание, рельсы, скрепления. Протяженность правого тоннеля – 2,4 километра, из них более 2 километров ВСП уже завершено", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что обновление верхнего строения пути станций проводится одновременно с их реконструкцией, поскольку "Варшавская" и "Каширская" были построены в 1960-е годы.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что "Варшавская" и "Каширская" войдут в состав БКЛ с обновленными инженерными системами и внешним обликом.
"Станции отделывают современными прочными материалами, все исторические элементы оформления, такие как художественные панно, прошли реставрацию, их монтаж сейчас заканчивается", – рассказал Кравцов.
Он добавил, что в декабре 2021 года в состав БКЛ была включена станция "Каховская".
Длина БКЛ составит более 70 километров. В состав линии войдет 31 станция, 22 из которых уже работают для пассажиров столичного метрополитена.
Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что работы по строительству и реконструкции девяти станций БКЛ метро планируют завершить до конца года.
Уточнялось, что в 2022 году планируют завершить основные строительно-монтажные работы на станциях БКЛ "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар" и реконструкцию "Каширской" и "Варшавской".
"Это наш город": работы на девяти станциях БКЛ завершат до конца 2022
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