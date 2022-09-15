Бочкарев: на перегоне "Варшавская" – "Каширская" БКЛ метро заканчивается укладка рельсов

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Между станцией "Варшавская" и тупиками за "Каширской" Большой кольцевой линии метро закончено устройство верхнего строения пути в левом перегонном тоннеле, а также близятся к завершению работы в правом тоннеле. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Длина левого перегона составляет порядка 2,9 километра. На всем его протяжении полностью устроено верхнее строение пути – подрельсовое основание, рельсы, скрепления. Протяженность правого тоннеля – 2,4 километра, из них более 2 километров ВСП уже завершено", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что обновление верхнего строения пути станций проводится одновременно с их реконструкцией, поскольку "Варшавская" и "Каширская" были построены в 1960-е годы.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что "Варшавская" и "Каширская" войдут в состав БКЛ с обновленными инженерными системами и внешним обликом.

"Станции отделывают современными прочными материалами, все исторические элементы оформления, такие как художественные панно, прошли реставрацию, их монтаж сейчас заканчивается", – рассказал Кравцов.

Он добавил, что в декабре 2021 года в состав БКЛ была включена станция "Каховская".

Длина БКЛ составит более 70 километров. В состав линии войдет 31 станция, 22 из которых уже работают для пассажиров столичного метрополитена.

Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что работы по строительству и реконструкции девяти станций БКЛ метро планируют завершить до конца года.

Уточнялось, что в 2022 году планируют завершить основные строительно-монтажные работы на станциях БКЛ "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар" и реконструкцию "Каширской" и "Варшавской".

