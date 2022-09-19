Льготу по аренде земли предоставили для строительства промышленного объекта в Зеленограде

08:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столица одобрила льготу по аренде земли для возведения промышленного комплекса в Зеленограде. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.
Уточняется, что Москва подписала договор аренды по ставке 1 рубль в год. При этом компания возведет на территории Зеленограда комплекс, где расположатся сразу четыре объекта.
"Производство будет направлено на выпуск широкого спектра строительной продукции. Компания планирует инвестировать в проект 2,25 миллиарда рублей", – отметил заммэра.
Глава столичного кабмина Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что площадь комплекса составит 80 тысяч квадратов. По его словам, там планируется создать экологичные и важные для города заводы.
Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в комплекс войдет предприятие по выпуску керамики, архитектурного бетона и кирпича, а также фабрики, где будут создавать элементы благоустройства и модули для домов. При этом, как уточняется, на этих предприятиях появится 660 новых рабочих мест.
Отмечается, что земля предоставлена инвестору по договору аренды сроком на 5 лет. Строительство собираются начать в 2023 году, а ввести в эксплуатацию – к 2025 году.
Ранее сообщалось, что на зеленоградской площадке МИЭТ в "Технополисе "Москва" завершается строительство корпуса площадью более пяти тысяч квадратных метров инновационного центра в области электроники. Там будут работать коллективы АО "ЗИТЦ" и завода "Протон" с учеными МИЭТ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: