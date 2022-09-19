Льготу по аренде земли предоставили для строительства промышленного объекта в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столица одобрила льготу по аренде земли для возведения промышленного комплекса в Зеленограде. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Уточняется, что Москва подписала договор аренды по ставке 1 рубль в год. При этом компания возведет на территории Зеленограда комплекс, где расположатся сразу четыре объекта.

"Производство будет направлено на выпуск широкого спектра строительной продукции. Компания планирует инвестировать в проект 2,25 миллиарда рублей", – отметил заммэра.

Глава столичного кабмина Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что площадь комплекса составит 80 тысяч квадратов. По его словам, там планируется создать экологичные и важные для города заводы.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в комплекс войдет предприятие по выпуску керамики, архитектурного бетона и кирпича, а также фабрики, где будут создавать элементы благоустройства и модули для домов. При этом, как уточняется, на этих предприятиях появится 660 новых рабочих мест.

Отмечается, что земля предоставлена инвестору по договору аренды сроком на 5 лет. Строительство собираются начать в 2023 году, а ввести в эксплуатацию – к 2025 году.

Ранее сообщалось, что на зеленоградской площадке МИЭТ в "Технополисе "Москва" завершается строительство корпуса площадью более пяти тысяч квадратных метров инновационного центра в области электроники. Там будут работать коллективы АО "ЗИТЦ" и завода "Протон" с учеными МИЭТ.